Тухель не стал отрицать свой интерес к Кейну

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель не стал отрицать свой интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

На текущей неделе интерес своего клуба к Кейну лично подтвердил президент "Баварии" Герберт Хайнер.



После такого Тухель не стал отрицать очевидное. Томас все еще находится в поисках наконечника атак, подтвердив это после поражения 2:1 от "Манчестер Сити" в предсезонном матче.



"Мне нечего утаивать насчет Харри Кейна. Я ищу игрока, потому что у нас много травм, и мы в сложной ситуации".



"Сегодня мы создали много моментов, и я думаю, мы были хороши в плане того, как мы вели игру", — цитирует Тухеля Evening Standard.