Рико Льюис согласовал новый контракт с "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Рико Льюис согласовал со своим клубом новый контракт.

Льюис является продуктом академии "Сити", куда он был принят в возрасте восьми лет. За первую команду Рико дебютировал в августе 2022, сыграв 23 матча и сделав свой вклад в завоевание "горожанами" требла в сезоне 2022/23.



Своей игрой 18-летний англичанин, который в предсезонном матче против "Баварии" накануне сыграл атакующего полузащитника, заслужил новую сделку.



Как сообщает Daily Mail, Льюис и "Сити" договорились о новом контракте на пять лет с опцией продления на 12 месяцев, а зарплата Рико теперь вырастет в пять раз.



"Рико так умен и все понимает. На него можно положиться во многих вещах. Мы очень доволен, что он является игроком из академии. Мы взяли его играть так, как он сейчас и играет", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола после победы 2:1 над "Баварией".