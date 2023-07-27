Светская хроника за четверг
Директор "Ювентуса" отправился в Лондон за Ромелу Лукаку. Переговоры о переезде Фабиньо в Саудовскую Араыию возобновлены. Алексис Санчес готов вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказывается встречаться с представителями "Аль-Хиляля" и уже решил, что следующим летом перейдет в "Реал". (The Telegraph)
"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры с "Фиорентиной" насчет покупки полузащитника Софьяна Амрабата. (Sky Sports)
Директор "Ювентуса" отправился в Лондон на переговоры с "Челси" насчет аренды нападающего Ромелу Лукаку. (Goal)
Нападающий Пауло Дибала отвергнет интерес "Челси" и подпишет новый контракт с "Ромой". (TMW)
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" сражаются за полузащитника "Сельты" Габри Вейгу. (Le 10 Sport)
"Кристал Пэлас" проявил интерес к нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану. (Football.London)
"Фулхэм" и "Лацио" сражаются за вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои. (Sky Sports)
Полузащитник Конор Галлахер готов отвергнуть интерес "Вест Хэма", чтобы сражаться за место в составе "Челси". (Daily Mail)
"Вест Хэм" все ближе к приобретению капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (Football Insider)
"Ливерпуль" возобновил переговоры о переходе своего полузащитника Фабиньо в "Аль-Иттихад" за 40 миллионов фунтов. (The Times)
"Астон Вилла" может увести полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо из под носа у "Наполи". (Birmingham Live)
Бывший нападающий "Арсенала" и "Юнайтед" Алексис Санчес готов вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Ноттингем Форест". (El Futbolero)
"Страсбур", дочерний клуб "Челси", собирается приобрести полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. (Evening Standard)
Другое
"Юнайтед" в предсезонном матче был бит "Реалом" со счетом 2:0, а "Ньюкасл" сыграл 1:1 с "Челси". (Evening Standard)
Присоединившись к "Аль-Иттифаку", полузащитник Джордан Хендерсон станет самым высокооплачиваемым английским футболистом всех времен. (The Sun)
Владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис отверг обвинения, выдвинутые в его адрес властями США насчет инсайдерской торговли. (The Independent)
Джо Льюису может грозить тюрьма в Америке. (Daily Mail)
У легенды бразильского футбола Гарринчи была традиция есть очень острую пищу, чтобы затем пукать в лицо новых игроков, приходивших в "Ботафого". (Daily Star)
27.07.2023 06:00
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Арсенал с Барсой в первом тайме 4 мяча отгрузили и никакой реакции)
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Хаверц - голевое животное, 4 матча и 2 гола, ещё и из полузащиты. Божит на фоне Маунта.
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Какого ещё шума?
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Столько шума у пенсов из-за ничьи с НЮ))))) МЮ фартануло в прошлом матче. С Реалом увидел настоящий МЮ
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Привет всем фапловчанам!
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