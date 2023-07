Светская хроника за четверг

Директор "Ювентуса" отправился в Лондон за Ромелу Лукаку. Переговоры о переезде Фабиньо в Саудовскую Араыию возобновлены. Алексис Санчес готов вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказывается встречаться с представителями "Аль-Хиляля" и уже решил, что следующим летом перейдет в "Реал". (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры с "Фиорентиной" насчет покупки полузащитника Софьяна Амрабата. (Sky Sports)



Директор "Ювентуса" отправился в Лондон на переговоры с "Челси" насчет аренды нападающего Ромелу Лукаку. (Goal)



Нападающий Пауло Дибала отвергнет интерес "Челси" и подпишет новый контракт с "Ромой". (TMW)



"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" сражаются за полузащитника "Сельты" Габри Вейгу. (Le 10 Sport)



"Кристал Пэлас" проявил интерес к нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану. (Football.London)



"Фулхэм" и "Лацио" сражаются за вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои. (Sky Sports)



Полузащитник Конор Галлахер готов отвергнуть интерес "Вест Хэма", чтобы сражаться за место в составе "Челси". (Daily Mail)



"Вест Хэм" все ближе к приобретению капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (Football Insider)



"Ливерпуль" возобновил переговоры о переходе своего полузащитника Фабиньо в "Аль-Иттихад" за 40 миллионов фунтов. (The Times)



"Астон Вилла" может увести полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо из под носа у "Наполи". (Birmingham Live)



Бывший нападающий "Арсенала" и "Юнайтед" Алексис Санчес готов вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Ноттингем Форест". (El Futbolero)



"Страсбур", дочерний клуб "Челси", собирается приобрести полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. (Evening Standard)



Другое



"Юнайтед" в предсезонном матче был бит "Реалом" со счетом 2:0, а "Ньюкасл" сыграл 1:1 с "Челси". (Evening Standard)



Присоединившись к "Аль-Иттифаку", полузащитник Джордан Хендерсон станет самым высокооплачиваемым английским футболистом всех времен. (The Sun)



Владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис отверг обвинения, выдвинутые в его адрес властями США насчет инсайдерской торговли. (The Independent)



Джо Льюису может грозить тюрьма в Америке. (Daily Mail)



У легенды бразильского футбола Гарринчи была традиция есть очень острую пищу, чтобы затем пукать в лицо новых игроков, приходивших в "Ботафого". (Daily Star)