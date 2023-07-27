"Челси" лидирует в борьбе за Кудуса

"Челси" лидирует в борьбе за атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеду Кудуса.

Еще в минувшем сезоне Кудус отказался от продления контракта с "Аяксом", выразив желание уйти на повышение в это трансферное окно.



По информации The Independent, Кудус интересен сразу нескольким клубам Премьер-Лиги, включая "Арсенал", который хотел бы добавить еще одного полузащитника в остатке лета.



Однако сперва "Арсеналу" нужно продать кого-нибудь из имеющихся игроков, чтобы позволить себе Кудуса, вдобавок "Челси" готов перебить любое предложение своих соседей по Лондону насчет 22-летнего ганца.



Поэтому в данный момент "Челси" является главным претендентом на оцениваемого в 40 миллионов фунтов Кудуса, причем интерес "синих" к Мохаммеду существует независимо от хода переговоров по Мойсесу Кайседо из "Брайтона".