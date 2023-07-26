Предложение "Челси" по Ваи отклонено

"Монпелье" отклонил предложение "Челси" о покупке нападающего Элье Ваи.

На днях появилась информация, что "Челси" близок к покупке Ваи, собираясь отправить 20-летнего француза ивуарийского происхождения в аренду в родственный "Страсбур" на сезон 2023/24.



На самом деле стартовое предложение "Челси" в 21.5 млн. фунтов, включая бонусы, было отвергнуто. "Монпелье" хочет за свою восходящую звезду значительно больше — около 30 млн. фунтов.



"Предложенная сумма не соответствует нашим ожиданиям", — приводит ответ президента "Монпелье" Лорена Николлена издание Daily Express на вопрос о предложении "Челси".



Добавим, в минувшем сезоне французской Лиги 1 Ваи забил 19 голов — только шесть игроков отличились больше.