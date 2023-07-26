Хендерсон подтвердил, что уходит из "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон подтвердил свой уход из мерсисайдского клуба.

Изначально Хендерсон не собирался уходить из "Ливерпуля" этим летом, однако назначение легенды "красных" Стивена Джеррарда главным тренером "Аль-Иттифака" и поступившее предложение с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю круто изменили планы Джордана.



И перед тем, как трансфер Хендерсона будет подтвержден официально, Джордан решил сам обратиться к фанатам "Ливерпуля".



"Не уверен, что у меня достаточно слов, чтобы выразить свои чувства прямо сейчас. Я нахожусь в раздевалке последний раз. Как вы можете себе представить, это очень эмоционально, но мне нужно как-нибудь постараться объяснить, что эти последние 12 лет значили для меня и моей семьи".



"Я по-прежнему могу вспомнить тот июньский вечер в 2011 году. Я был смертельно взволнован, а затем принялся нервничать еще больше, потому что переход из "Сандерленда" стал реальностью".



"Не могу лгать — у нас были сложные времена, очень сложные времена, но, оглядываясь назад на свою карьеру в "Ливерпуле", я всегда буду вспоминать хорошее".



"С чего мне начать, говоря о хорошем? Назначение капитаном футбольного клуба "Ливерпуль" было одной из величайших наград в моей жизни. С первого дня, как я получил повязку, я делал все возможное, что подобает капитану "Ливерпуля".



"Но главные награды в "Ливерпуле" не были персональными. Они были коллективными, они принадлежат всем нам, всем вам, начиная с номера шесть и самого идеального вечера в Мадриде. Наверное, то мой любимый вечер".



"От всего сердца я благодаря вас за то, что вы нас поддерживали — не только раз, а снова и снова, даже после поражения в финале Лиги Чемпионов в прошлом году. Это говорит все о клубе и его болельщиках".



"Лучший в мире? Не может быть сомнений. Сомнений нет", — прощается Хендерсон в своем инстаграме.



Тем временем, объединение ЛГБТ-болельщиков "Ливерпуля" предприняло отчаянную попытку отговорить Хендерсона от перехода в "Аль-Иттифак", припомнив 33-летнему англичанину его обещание.



"Когда Джордан Хендерсон встречался с Полом Аманном из Kop Outs в августе 2021, Джордан сказал: "Если я когда-либо смогу помочь, только попросите". Поэтому мы просим остаться верным своим словам как открытого сторонника и чемпиона ЛГБТ-прав, прав женщин и базового человеческого достоинства. Не езди в Саудовскую Аравию", — говорится в заявлении организации.



