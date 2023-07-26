"Сити" договорился с Аке о новом контракте

Натан Аке "Манчестер Сити" достиг договоренности со своим защитником Натаном Аке о новом долгосрочном контракте на улучшенных условиях.

Едва не покинув "Сити" прошлым летом, Аке выдал свой лучший сезон в карьере. Натан провел 41 матч за "горожан" во всех соревнованиях, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

Сейчас у Аке остается еще два года по контракту, и "Сити" не только не помышляет о расставании с 28-летним голландцем, но и хочет продлить с ним сотрудничество.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, сегодня "Сити", наконец, достиг устной договоренности с Аке, и в ближайшие дни новый контракт будет окончательно оформлен.


Метки Аке, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2023 21:00

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