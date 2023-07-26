"Юнайтед" сделал предложение по Хейлунду

"Манчестер Юнайтед" в устной форме сделал свое стартовое предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

По информации The Athletic, предложение "Юнайтед" составило 50 миллионов евро (42.8 млн. фунтов) плюс 10 евро в виде бонусов (8.6 млн. фунтов), тогда как "Аталанта хочет за Хейлунда более 70 млн. евро (60 млн. фунтов).



Несмотря на существенные разногласия двух клубов, диалог продолжается, и у сторон присутствует оптимизм насчет достижения компромисса по стоимости 20-летнего датчанина.



Согласование условий личного контракта видится формальностью, потому что Хейлунд уже изъявил желание присоединиться к команде Эрика Тен Хага.



"Юнайтед" предстоит не только договориться с "Аталантой", но и опередить ПСЖ, который также интересуется Хейлундом в свете возможного расставания с Килианом Мбаппе.



Хейлунд является приоритетной целью "Юнайтед" среди нападающих, но не единственной. На радаре у "красных дьяволов" также остаются Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта" и Мохаммед Кудус из "Аякса".