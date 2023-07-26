"Юнайтед" сделал предложение по Хейлунду
"Манчестер Юнайтед" в устной форме сделал свое стартовое предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.
По информации The Athletic, предложение "Юнайтед" составило 50 миллионов евро (42.8 млн. фунтов) плюс 10 евро в виде бонусов (8.6 млн. фунтов), тогда как "Аталанта хочет за Хейлунда более 70 млн. евро (60 млн. фунтов).
Несмотря на существенные разногласия двух клубов, диалог продолжается, и у сторон присутствует оптимизм насчет достижения компромисса по стоимости 20-летнего датчанина.
Согласование условий личного контракта видится формальностью, потому что Хейлунд уже изъявил желание присоединиться к команде Эрика Тен Хага.
"Юнайтед" предстоит не только договориться с "Аталантой", но и опередить ПСЖ, который также интересуется Хейлундом в свете возможного расставания с Килианом Мбаппе.
Хейлунд является приоритетной целью "Юнайтед" среди нападающих, но не единственной. На радаре у "красных дьяволов" также остаются Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта" и Мохаммед Кудус из "Аякса".
26.07.2023 20:00
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Который месяц пусня ебет жопой Украинский хуй, теряя территорию оккупированную, но у местной ваты всё по плану)
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Русских нацистов и тут окроплять будут?
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Парни кто на местах встречал врага, а именно 810-й бригада морской пехоты и 71-й полк, 177-й полк морской пехоты вы настоящие герои и львы!
По подсчетом наших бойцов:
Леопард - 2
Танк т64 - 6
Танк т72 - 4
Брэдли - 3
М 113 - 4
БМП - 6
Архангел Спецназа. Подписаться.
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Рассылайте своим всушникам, спасите жизни тех, кого ещё можно спасти
Для солдат и офицеров ВСУ, которые читают данный канал (знаю, что таковые есть). За последние дни частота 149.200 для обычных раций доказала свою работоспособность.
Уже несколько десятков ваших бывших сослуживцев на различных участках воспользовались этой новой возможностью для того, чтобы вырваться из бессмысленной для них мясорубки, куда их загоняет режим Зеленского.
При добровольной сдаче в плен через частоту 149.200 солдатам и офицерам ВСУ (если они не совершали военных преступлений) гарантируется жизнь, безопасность, нормальное отношение и возможность дождаться конца войны без риска участиях в мясных штурмах и роли фарша в очередных атаках на те же Пятихатки или Работино. Это в ваших же личных интересах.
Пользуйтесь частотой 149.200 и спасайте свои жизни.
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Е6анутая пусня уже постановы про беркут снимает?))
https://t.me/RaseyanstvoOfficial/29173
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как будем делить Украину ?
Я так понимаю больше всех забирает РФ, далее Польша и Венгрия по кусочку откусят
ням
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https://youtu.be/dFAA6XeRwh4
бля
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Новая ветка обоссывания ватки.
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Мдааа, клуб пидарасов
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Хохлы, смотрите на постанову мосфильма, как ваши танки ланцетами хуярили вчера и сегодня в режиме нонстоп. Главное не забывайте, что это старое (и/или фотошоп)
https://t.me/warhistoryalconafter/113474
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Ухахахах
В Росгвардии вскрылось мошенничество на 227 миллионов рублей при закупке комплексов разминирования
Служба собственной безопасности Росгвардии вместе с с ФСБ вскрыла масштабную коррупционную схему, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» сотрудники Росгвардии вступили в сговор с поставщиками и завысили цены, из-за чего бюджет получил ущерб на 227 миллионов рублей.
В Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По делу проведены около 20 обысков и допрошены 12 человек.
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Случка ватной хуеты пока им хуев не накидали опять - просто зверьки Левенгука, такая прелесть.
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Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтверждает ракетный удар по Староконстантинову (Хмельницкая область), где находится аэродром базирования Су-24М.
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26.07.2023 20:14 #
slash-cfc
а и ещё выдать мразей, убивавших русских в 2014, например как Одессе, в доме профсоюзов. после этого будем иметь сугубо деловые отношения.
Источник: http://fapl.ru/posts/101773/?c=1#c7811952
кстати ватка даже не скрывает, что в одессе ебанули именно узких, которые сепарню пытались развести, хааххаха, оговорочка )))))))))))
Источник: http://fapl.ru/posts/101773/?c=1#c7811964
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Но прикол весь в том, что как только условно вам придет повестка или физически вас туда отправят силой, анализировать резко перехочется как и иронизировать.
Источник: http://fapl.ru/posts/101773/?c=1#c7811926
сказал хохол обыкновенный, который перед тем, как пойти в магаз, читает канал "Повестка [город]". сука как же орууууууу
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Ну что за каблуки и куколды)
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Переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» сорвался.
По информации «РБК-Спорт», английский клуб решил не продавать своего футболиста в «Спартак» из-за политической ситуации. «Тоттенхэм» принял рекомендации АПЛ и правительства Великобритании.
В минувшем сезоне 27-летний Санчес провёл в составе «Тоттенхэма» 24 матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Цвета английского клуба футболист защищает с 2017 года, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».
Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 27 июля, против «Краснодара» в рамках Кубка России. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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Тоттенхэм выиграл трофей - Кубок тигра! Теперь у Кейна два трофея: Ауди Кап и Кубок Тигра.
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Хотя есть один плюс для хохлов, им не нужно покупать девайсы виртуальной реальности, они в ней живут ахахахх
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Сейчас 50 лямов вообще не деньги, тем более для МЮ.
С другой стороны не представляю как эта помойка сможет хотя бы за топ4 бороться, состав откровенно кал собачий.
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Реальность: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия ввели запрет на поставки сельхохпродукции с украины.
Freedom: украина и ЕС вместе решают проблему, созданную РФ
вухахахаахахах САМАЯ ТУПАЯ НАЦИЯ НА ПЛАНЕТЕ
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