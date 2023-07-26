"Челси" не приблизился к продаже Лукаку

"Челси" не приблизился к продаже своего нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее в июле "Интер" завершил переговоры с "Челси" о возвращении Лукаку, который сезон 2022/23 провел в клубе с "Сан-Сиро" на правах аренды.



Как сообщает Sky Sports, в услугах Лукаку по-прежнему заинтересован "Ювентус", который готов заплатить 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов) за 30-летнего бельгийца.



Но чтобы выложить такую сумму, "Ювентусу" сперва нужно продать Душана Влаховича, Мойзе Кина или Федерико Кьезу, и пока с этим нет никаких подвижек — все трое принимают участие в предсезонном турне туринцев по США.



Также по-прежнему в силе предложение "Аль-Хиляля" о покупке Лукаку, но Ромелу не хочет уезжать в Саудовскую Аравию, предпочитая остаться в европейском футболе.