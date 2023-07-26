Райс: "Не судите меня через две-три недели"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс призвал не делать поспешных выводов насчет него.

Ранее в июле 24-летний Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" по сделке стоимостью 105 миллионов фунтов, включая бонусы.



Райс понимает, что с его высоким ценником связаны соответствующие ожидания, однако самого Деклана этого не напрягает.



"Думаю, пять лет назад я бы только мечтал о том, где я нахожусь сегодня. Вообще-то, я не забиваю себе голову этим. Это безумие, если подумать, что меня продали за 100 миллионов фунтов, но совершенно не думаю об этом".



"Это ценник, который теперь прикреплен ко мне. Я просто стараюсь играть в футбол и получать удовольствие. Я не пытаюсь подвергнуть себя какому-либо дополнительному давлению. Я оказался здесь, потому что был собой. И в "Арсенале" это не изменится. Я по-прежнему собираюсь делать вещи, благодаря которым оказался в "Арсенале".



"Также я буду стараться делать вещи по-другому, если Микель (Артета) так захочет. Я буду стараться изо всех сил, не пытаясь подвергнуть себя какому-либо давлению. В футболе это легко. Думаю, это важно, что мы всегда хотим учиться и становиться лучше".



"В конце концов судите меня, исходя из ценника, но не судите меня через две-три недели. Я пришел в "Арсенал", чтобы быть успешным, и я хочу, чтобы этот клуб был успешен", — цитирует Райса ESPN.