Райс: "Не судите меня через две-три недели"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс призвал не делать поспешных выводов насчет него.

Ранее в июле 24-летний Райс перешел в "Арсенал" из "Вест Хэма" по сделке стоимостью 105 миллионов фунтов, включая бонусы.

Райс понимает, что с его высоким ценником связаны соответствующие ожидания, однако самого Деклана этого не напрягает.

"Думаю, пять лет назад я бы только мечтал о том, где я нахожусь сегодня. Вообще-то, я не забиваю себе голову этим. Это безумие, если подумать, что меня продали за 100 миллионов фунтов, но совершенно не думаю об этом".

"Это ценник, который теперь прикреплен ко мне. Я просто стараюсь играть в футбол и получать удовольствие. Я не пытаюсь подвергнуть себя какому-либо дополнительному давлению. Я оказался здесь, потому что был собой. И в "Арсенале" это не изменится. Я по-прежнему собираюсь делать вещи, благодаря которым оказался в "Арсенале".

"Также я буду стараться делать вещи по-другому, если Микель (Артета) так захочет. Я буду стараться изо всех сил, не пытаясь подвергнуть себя какому-либо давлению. В футболе это легко. Думаю, это важно, что мы всегда хотим учиться и становиться лучше".

"В конце концов судите меня, исходя из ценника, но не судите меня через две-три недели. Я пришел в "Арсенал", чтобы быть успешным, и я хочу, чтобы этот клуб был успешен", — цитирует Райса ESPN.


Метки Арсенал, Райс

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. electric 26.07.2023 18:40 # electric
    Через месяц будет суд...

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  2. mansoor 26.07.2023 18:19 # mansoor
    Слава Великим Войнам Украины.
    Вечный позор русским оккупантам.
    Вечный позор который невозможно отмыть даже их потомкам.

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