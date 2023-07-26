Почеттино рассматривает Джеймса на роль капитана "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что защитник Рис Джеймс является одним из претендентов на роль нового капитана команды.
Ранее этим летом "Челси" отпустил в "Атлетико" Сесара Аспиликуэту, и теперь "синим" нужен новый капитан.
Ранее Почеттино уже говорил, что не будет спешить с решением насчет капитанской повязки, потому что сперва хочет лучше узнать свою новую команду, однако у Джеймса определенно есть шансы.
"Это один из вариантов. Он понимает "Челси", он является выходцем из академии, и его профиль соответствует игроку, который может стать капитаном этого клуба в будущем", — сообщил Почеттино насчет Джеймса.
Сам Рис также высказался насчет капитанской повязки "Челси".
"Я нахожусь в "Челси" всю свою жизнь, и это нечто, о чем я всегда мечтал. Надеюсь, в правильное время это случится".
"Думаю, каждый может по-разному быть лидером. Некоторые разговаривают или совершают определенные действия на поле. Думаю, я могу и то, и другое. Я бы хотел так думать".
"Я стараюсь помогать своей команде, как могу. У нас много молодых игроков, и я буду тем, кто старается им помогать по возможности", — цитирует Джеймса Evening Standard.
26.07.2023 17:00
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Нонейм
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Опять унизит Трента получается
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Адекватно. Джеймс топ топам
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Какой клуб, такой и капитан (стеклянный)
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