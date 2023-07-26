Почеттино рассматривает Джеймса на роль капитана "Челси"

Рис Джеймс и Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что защитник Рис Джеймс является одним из претендентов на роль нового капитана команды.

Ранее этим летом "Челси" отпустил в "Атлетико" Сесара Аспиликуэту, и теперь "синим" нужен новый капитан.

Ранее Почеттино уже говорил, что не будет спешить с решением насчет капитанской повязки, потому что сперва хочет лучше узнать свою новую команду, однако у Джеймса определенно есть шансы.

"Это один из вариантов. Он понимает "Челси", он является выходцем из академии, и его профиль соответствует игроку, который может стать капитаном этого клуба в будущем", — сообщил Почеттино насчет Джеймса.

Сам Рис также высказался насчет капитанской повязки "Челси".

"Я нахожусь в "Челси" всю свою жизнь, и это нечто, о чем я всегда мечтал. Надеюсь, в правильное время это случится".

"Думаю, каждый может по-разному быть лидером. Некоторые разговаривают или совершают определенные действия на поле. Думаю, я могу и то, и другое. Я бы хотел так думать".

"Я стараюсь помогать своей команде, как могу. У нас много молодых игроков, и я буду тем, кто старается им помогать по возможности", — цитирует Джеймса Evening Standard.


Метки Джеймс, капитаны, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2023 17:00

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  1. chr1s8rown 26.07.2023 17:52 # chr1s8rown
    Нонейм

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  2. division 26.07.2023 17:24 # division
    Опять унизит Трента получается

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  3. yamateh 26.07.2023 17:08 # yamateh
    Адекватно. Джеймс топ топам

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  4. goonerarmy 26.07.2023 17:03 # goonerarmy
    Какой клуб, такой и капитан (стеклянный)

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