"Брайтон" купил Игоря

Игорь "Брайтон" объявил о приобретении центрального защитника "Фиорентины" Игоря Жулио.

Игорь заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и уже на следующей неделе присоединится к "чайкам", когда те вернутся домой после своего предсезонного турне по США.

Трансфер Игоря оценивается в 20 миллионов евро (17 млн. фунтов). Также "Фиорентины" сможет получить долю с последующей перепродажи игрока "Брайтоном".

25-летний бразилец провел в "Фиорентине" два с половиной сезона, где за это время сыграл 110 матчей.

В прошлом сезоне Игорь сыграл 42 матча и помог "Фиорентине" достичь финалов Лиги Конференций, где "фиалки" были биты "Вест Хэмом", и Кубка Италии.

Вообще, Игорь приехал в Европу еще в 2016 году и начало своей карьеры провел в Австрии.


Метки Брайтон, Игорь, трансферы, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2023 16:00

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  1. danilych89 26.07.2023 16:06 # danilych89
    не тот ли это Игорь, который в финале ЛК привез гол ВХЮ в ворота Фиорентины в концовке матча и подарил молоткам кубок? или я его с кем-то путаю?

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  2. fc-zenit 26.07.2023 16:01 # fc-zenit
    А сещерку когда купят?

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