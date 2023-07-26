"Брайтон" купил Игоря

"Брайтон" объявил о приобретении центрального защитника "Фиорентины" Игоря Жулио.

Игорь заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и уже на следующей неделе присоединится к "чайкам", когда те вернутся домой после своего предсезонного турне по США.



Трансфер Игоря оценивается в 20 миллионов евро (17 млн. фунтов). Также "Фиорентины" сможет получить долю с последующей перепродажи игрока "Брайтоном".



25-летний бразилец провел в "Фиорентине" два с половиной сезона, где за это время сыграл 110 матчей.



В прошлом сезоне Игорь сыграл 42 матча и помог "Фиорентине" достичь финалов Лиги Конференций, где "фиалки" были биты "Вест Хэмом", и Кубка Италии.



Вообще, Игорь приехал в Европу еще в 2016 году и начало своей карьеры провел в Австрии.