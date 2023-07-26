"Брайтон" купил Игоря
"Брайтон" объявил о приобретении центрального защитника "Фиорентины" Игоря Жулио.
Игорь заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и уже на следующей неделе присоединится к "чайкам", когда те вернутся домой после своего предсезонного турне по США.
Трансфер Игоря оценивается в 20 миллионов евро (17 млн. фунтов). Также "Фиорентины" сможет получить долю с последующей перепродажи игрока "Брайтоном".
25-летний бразилец провел в "Фиорентине" два с половиной сезона, где за это время сыграл 110 матчей.
В прошлом сезоне Игорь сыграл 42 матча и помог "Фиорентине" достичь финалов Лиги Конференций, где "фиалки" были биты "Вест Хэмом", и Кубка Италии.
Вообще, Игорь приехал в Европу еще в 2016 году и начало своей карьеры провел в Австрии.
26.07.2023 16:00
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Последние комментарии:
не тот ли это Игорь, который в финале ЛК привез гол ВХЮ в ворота Фиорентины в концовке матча и подарил молоткам кубок? или я его с кем-то путаю?
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А сещерку когда купят?
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