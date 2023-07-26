"Ливерпуль" готовит второе предложение по Лавиа

"Ливерпуль" собирается сделать второе предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Напомним, только накануне стало известно, что "Саутгемптон" отказался продать Лавиа в "Ливерпуль" за 37 миллионов фунтов.



Несмотря на это, "Ливерпуль" продолжает борьбу за Ромео и, как утверждает The Athletic, уже работает над вторым предложением по 19-летнему бельгийцу.



"Саутгемптон" по-прежнему оценивает Лавиа в 50 млн. фунтов, но готов смириться, если часть этой суммы будет предусмотрена в виде бонусов.



The Athletic добавляет, что в данный момент согласование "Ливерпулем" трансфера Лавиа выглядит все более вероятным, несмотря на сохраняющийся к Ромео интерес со стороны "Челси".