Открытие трибуны "Энфилд Роуд" задерживается

"Ливерпуль" не успеет полностью завершить реконструкцию трибуны "Энфилд Роуд" к первому домашнему матчу нового сезона.

"Ливерпуль" приступил к реконструкции "Энфилд Роуд" еще в сентябре 2021. Этот амбициозный проект стоимостью 80 миллионов фунтов позволит увеличить общую вместимость стадиона "Энфилд" до 61,000 зрителей.



В данный момент строительные работы продолжаются и завершены не будут к 19 августа, когда на "Энфилд" в рамках второго тура Премьер-Лиги пожалует "Борнмут".



На матч против "Борнмута" "красные" смогут открыть лишь нижний ярус "Энфилд Роуд", тогда как полностью обновленная трибуна будет введена в эксплуатацию в октябре, после международного перерыва в сентябре.



Реконструкция "Энфилд Роуд" создаст 400 дополнительных рабочих мест и увеличит общее количество сотрудников в дни матчей до 2,800, из которых 95 процентов являются местными жителями.