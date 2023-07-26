"Юнайтед" оценивает Мактоминея в 40 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Скотта Мактоминея, если получит взамен 40 миллионов фунтов.

Этим летом "Юнайтед" израсходовал почти весь свой трансферный бюджет на Мейсона Маунта и Андре Онана, но по-прежнему собирается купить нападающего и полузащитника.



Чтобы осуществить задуманное, "Юнайтед" нужно продать ряд имеющихся игроков, и Мактоминей — один из тех, кто доступен для трансфера.



По информации The Guardian, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг высоко ценит Мактоминея, поэтому Скотту будет позволено уйти только за правильную цену, в качестве которой была определена сумма в 40 млн. фунтов.



Контакт с "Юнайтед" насчет покупки Мактоминея уже установил "Вест Хэм", который рассматривает 26-летнего шотландца на замену проданному в "Арсенал" Деклану Райсу.



Помимо Мактоминея, "Юнайтед" также открыт к предложениям насчет Харри Магуайра, Фреда и Донни Ван де Бека.