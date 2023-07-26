Гранды Премьер-Лиги опасаются отъезда Мбаппе в Саудовскую Аравию

Килиан Мбаппе Гранды Премьер-Лиги опасаются, что трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в Саудовскую Аравию повлечет за собой рост запросов ведущих игроков насчет зарплат.

На днях стало известно, что "Аль-Хиляль" предложил за Мбаппе рекордные для мирового футбола 259 миллионов фунтов. Самому Килиану саудиты готовы платить более 3 млн. фунтов в неделю.

При этом самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги в лице нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда зарабатывал в триумфальном для своего клуба сезоне 2022/23 в среднем — с учетом всех бонусов и надбавок — 865,000 фунтов в неделю.

Учитывая это, боссы клубов "большой шестерки" опасаются, что при продлении контрактов или совершении приобретений ведущие игроки будут требовать себе соизмеримую с Мбаппе зарплату — если, конечно, Килиан примет предложение "Аль-Хиляля".

"Пока что большинство уехавших в Саудовскую Аравию игроков получало там контракты, близкие к их последним контрактам на старом месте. Но если Мбаппе, один из лучших в мире игроков, находясь в самом расцвете сил, отправится туда, это все изменит".

"Не будет сюрпризом, если ведущие игроки станут указывать на него и говорить, что они тоже туда отправятся, если не получат такие же деньги — или хотя бы внушительную прибавку".

"Кажется, Премьер-Лига расслаблена насчет этого. Но если мы начнем видеть отток лучших талантов, это быстро отразится на следующем цикле телевизионных прав", — цитирует свой источник Daily Mail.


Метки Аль-Хиляль, Мбаппе, Премьер-Лига, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2023 12:00

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  1. moneymaker 26.07.2023 12:37 # moneymaker
    Вообще похуй, пусть пиздуют нахуй куда хотят, бутсой в ебало впридачу

    (ответить)

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