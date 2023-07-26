Постекоглу ожидает подписать минимум одного центрального защитника
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб собирается приобрести минимум одного центрального защитника в это трансферное окно.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги только пять команд пропустили голов больше, чем "Тоттенхэм" (63). Дополнительно к укреплению линии обороны "шпор" подталкивает истекшая аренда Клемана Лангле и вероятный уход Давинсона Санчеса.
Двумя ключевыми целями "Тоттенхэма" среди игроков центра обороны являются Эдмонд Тапсоба из "Байера" и Микки Ван де Вен из "Вольфсбурга", и Постекоглу надеется, что его команда не останется без усиления.
"Мы собираемся пригласить минимум одного (центрального защитника)".
"Я не разочарован (тем, что защитник до сих пор не куплен) — просто таков футбольный мир. Я достаточно давно здесь, чтобы знать, как это устроено".
"Я бы хотел, чтобы это было как с моей женой и Amazon, когда посылки приходят каждый день, но я не разочарован", — цитирует Постекоглу Evening Standard.
26.07.2023 11:00
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Он наверное не соображает, в какой клуб пришел. Тут будет так, как Леви скажет, а не то, чего тренер ожидает.
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Постекоглу ожидает, Леви распологает...
И Amazon? Пацан уже пытается деньги зарабатывать для жены
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