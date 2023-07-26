Агент Амрабата предупредил "Юнайтед"

Агент полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, который является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", предупредил, что у его клиента есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Согласно свежим слухам в итальянской прессе, "Юнайтед" уже предложил 21.5 млн. фунтов за Амрабата, однако "Фиорентина" готова отпустить свою звезду только за 26 млн. фунтов.



Как бы то ни было, Амрабат действительно открыт к смене клуба этим летом. Однако агент Махмуд Эль-Бустати предупреждает, что конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за 26-летнего марокканца могут составить не только европейские гранды, но и представители саудовской лиги.



"Сразу несколько клубов заинтересованы в Софьяне. Теперь лишь нужно сделать правильный выбор. Он все еще игрок "Фиорентины" и в понедельник вернулся в "Фиорентину".



"Если появится что-нибудь интересное, Софьян открыт к тому, чтобы сделать этот шаг, как и "Фиорентина". Есть два-три клуба, к переходу куда он открыт".



"Существует интерес из Саудовской Аравии. Но конкретного предложения или конкретного интереса нет", — сообщил Эль-Бустати Voetbal Primeur.