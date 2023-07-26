Тен Хаг ожидает, что Маунт восполнит голевой дефицит МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поставил перед своим новичком Мейсоном Маунтом задачу восполнить голевой дефицит команды.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги, выступая за "Челси", 24-летний Маунт забил только три гола и отдал две результативные передачи.



Однако после победы 1:0 в предсезонном матче над "Лионом" Тен Хаг выразил мнение о том, что обошедшийся "Юнайтед" в 60 миллионов фунтов игрок может действовать гораздо полезнее впереди.



"Мы недостаточно эффективны в плане голов, и мы осознаем это. Но другие должны делать свой вклад в это, и в лице Мейсона Маунта мы обладаем игроком, который способен забивать голы и выводить Рэшфорда на позиции, с которых Маркус сможет забивать больше голов. Мы, как команда, должны забивать больше голов", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.