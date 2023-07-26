Тен Хаг ожидает, что Маунт восполнит голевой дефицит МЮ

Мейсон Маунт Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поставил перед своим новичком Мейсоном Маунтом задачу восполнить голевой дефицит команды.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги, выступая за "Челси", 24-летний Маунт забил только три гола и отдал две результативные передачи.

Однако после победы 1:0 в предсезонном матче над "Лионом" Тен Хаг выразил мнение о том, что обошедшийся "Юнайтед" в 60 миллионов фунтов игрок может действовать гораздо полезнее впереди.

"Мы недостаточно эффективны в плане голов, и мы осознаем это. Но другие должны делать свой вклад в это, и в лице Мейсона Маунта мы обладаем игроком, который способен забивать голы и выводить Рэшфорда на позиции, с которых Маркус сможет забивать больше голов. Мы, как команда, должны забивать больше голов", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2023 09:00

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  1. keane16 26.07.2023 10:06 # keane16
    Ага, хуй там ночевал, обосрется хуеплет этот

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  2. bangladesh 26.07.2023 09:04 # bangladesh
    Маунт дно, мю сильно облажался подписав его с такой личкой.

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