"Челси" оценивает Галлахера в 50 млн. фунтов

"Челси" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Конора Галлахера.

Накануне стало известно, что "Челси" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" в 40 млн. фунтов насчет Галлахера.



Тем не менее, "Челси" открыт к продаже Галлахера, который уже вступил в предпоследний год по своему контракт. Просто "синие" хотят за своего воспитанника больше денег.



По информации talkSPORT, "Челси" установил за Галлахера цену в 50 млн. фунтов, ожидая интереса к Конору и со стороны других клубов — например, "Тоттенхэма".



Продажа 23-летнего англичанина, который в минувшем сезоне Премьер-Лиги сыграл 35 матчей, включая 18 в стартовом составе, помогла бы "Челси" заполучить свою цель номер один среди полузащитников в лице Мойсеса Кайседо из "Брайтона".