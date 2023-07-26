Президент "Баварии" подтвердил интерес к Кейну

Президент "Баварии" Герберт Хайнер публично подтвердил интерес своего клуба к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Сейчас у Кейна остается только один год по контракту с "Тоттенхэма", и Харри, судя по всему, не собирается продлевать сотрудничество со "шпорами".



Эта ситуация подталкивает "Тоттенхэм" к продаже Кейна этим летом. "Бавария" сделала уже два предложения насчет Харри, но пока не согласилась заплатить 100 миллионов фунтов, в которые "шпоры" оценивают своего лучшего игрока.



По мнению Хайнера, приобретение 29-летнего англичанина пошло бы на пользу не только "Баварии", но и Бундеслиге в целом.



"Здесь в Бундеслиге у нас уже нет большого количества звезд международного уровня".



"Бавария" всегда старается приглашать звезд. Харри Кейн — привлекательный игрок, он является капитаном и лучшим бомбардиром сборной Англии. Он сослужил бы хорошую службу нам и Бундеслиге", — сообщил Хайнер Kicker.