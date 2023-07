Светская хроника за среду

Софьян Амрабат и Йозуа Киммих отказали "Ливерпулю". Власти США предъявили обвинения владельцу "Тоттенхэма". Стюарт Пирс рвется на "Барби". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Бавария" начала переговоры о покупке голкипера "Брентфорда" Давида Райи. (Sky Sport Germany)



Высшее руководство "Баварии" не поехало в турне в Японию, оставшись для согласования трансфера нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (Daily Mirror)



ПСЖ ожидает предложений насчет своего нападающего Килиана Мбаппе от "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма", "Интера" и "Барселоны". (The Independent)



Голкипер "Уравы Ред Даймондс" Дзион Судзуки отказался от перехода в "Юнайтед". (Sponichi)



"Манчестер Сити" сообщил своему полузащитнику Бернарду Силве, что не собирается того продавать этим летом, хотя сам игрок хочет уйти. (90min)



Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат отказал "Ливерпулю", но открыт к переходу в "Юнайтед". (Corriere della Sera)



Также интерес "Ливерпуля" отверг полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих. (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм" поставил на паузу переговоры о покупке полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея, потому что у двух клубов существуют большие разногласия в оценке стоимости игрока. (Sky Sports)



"Вест Хэму" придется выложить 40-45 миллионов фунтов, чтобы убедить "Юнайтед" отпустить Мактоминея. (The Telegraph)



"Арсенал" близок к покупке полузащитника "Гремио" Бителло за 7 млн. фунтов. (TMW)



Нападающий "Альмерии" Эль-Билаль Туре предпочитает "Аталанту", а не "Эвертон". (L'Equipe)



"Эвертон" обсуждает покупку нападающего "Лидса" Вильфреда Ньонто. (Football Insider)



"Фулхэм" близок к покупке защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса за 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Ноттингем Форест" продвигается в переговорах о покупке голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (Sky Sports)



Другое



Премьер-Лига призывает свои клубы не заключать сделок с клубами из России. (The Guardian)



Бывший голкипер "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Портсмута" Шака Хислоп потерял сознание во время прямого телевизионного эфира. (ESPN)



Владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис обвиняется властями США в инсайдерской торговле на бирже. (Daily Mail)



Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс признался, что ему не терпится сходить в кино на "Барби". (Daily Star)