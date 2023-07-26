"Фулхэм" приобрел Рауля Хименеса

"Фулхэм" объявил о приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. Трансфер оценивается в 5.5 млн. фунтов.

В данный момент "Фулхэм" находится на пороге расставания со своим лучшим бомбардиром последних лет Александаром Митровичем, который рвется на заработки в саудовский "Аль-Хиляль".



Поэтому "Фулхэм" обратился на трансферный рынок в поисках нападающего и нашел вполне бюджетный вариант в лице Хименеса, который заключил с "дачниками" двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



32-летний мексиканец забил 57 голов за пять сезонов в "Вулверхэмптоне", но в минувшей кампании Премьер-Лиги не отличился ни разу.