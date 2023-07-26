Отец Обамеянга назвал "кошмарным" сезон сына в "Челси"

Отец нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга назвал "кошмарным" единственный сезон своего сына в "Челси".

Обамеянг забил только три гола за "Челси" во всех соревнованиях после своего перехода из "Барселоны" за 10.3 млн. фунтов в сентябре прошлого года.



По словам Пьер-Франсуа Обамеянга, в этот период его сын столкнулся со множеством проблем, в том числе за пределами футбольного поля, поэтому отец испытал облегчение, когда на прошлой неделе 34-летний габонец заключил контракт с "Марселем" до 2026 года.



"Ему сломали челюсть во время ограбления на его дом в Барселоне, когда он пытался защитить свою жену и детей. Поначалу он играл за "Челси" в маске".



"Иначе, чем кошмарным, этот год и не назовешь. Теперь это закончилось. Он улыбается. Он знает, что я снова вижу свет в конце тоннеля, потому что после последней операции я снова могу ходить и бегать".



"Он переходит в "Марсель". Это большое облегчение после кошмарного опыта продолжительностью в год".



"У нас был контакт с Саудовской Аравией, но когда обратился "Марсель"... Кто не мечтал выступать за этот клуб? Особенно в Африке. Я продолжаю получать сообщения оттуда", — сообщил Обамеянг-старший L'Equipe.