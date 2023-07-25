"Бавария" уверена в покупке Кейна

"Бавария" все увереннее в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна этим летом.

К настоящему моменту "Бавария" сделала уже два предложения о покупке Кейна, но оба были отклонены "Тоттенхэмом".



Пока "Баварии" не удается согласовать стоимость капитана сборной Англии, но в Мюнхене ожидают, что сделка состоится, если два клуба смогут прийти к общему знаменателю.



Как сообщает Sky Sports, генеральный директор "Баварии" Ян Кристиан Дрезен и технический директор мюнхенцев Марко Неппе планируют встретиться с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви на этой неделе, чтобы попытаться приблизиться к компромиссу.



Помочь двум клубам договориться может то обстоятельство, что Кейн не собирается подписывать новый контракт с "Тоттенхэмом", тогда как от его действующего остается только один год.



Если "Тоттенхэм" оставит Кейна на этот год, то ничего не получит за Харри следующим летом, вдобавок игрок может уйти к конкуренту "шпор" по Премьер-Лиге.