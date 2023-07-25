Хендерсон перейдет в "Аль-Иттифак" в ближайшие дни
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон должен завершить свой переход в "Аль-Иттифак" до конца этой недели.
Ранее днем стало известно, что переход полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в "Аль-Иттихад" находится под угрозой.
А вот трансферу Хендерсона в "Аль-Иттифак", другой саудовский клуб, ничего не угрожает. Как сообщает Sky Sports, 33-летний англичанин уже попрощался со своими партнерами по "Ливерпулю".
Утверждается, что детали роскошного контракта Хендерсона с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю будут улажены в ближайшие 24 часа, и еще до конца этой недели Джордан присоединится к "Аль-Иттифаку".
"Аль-Иттифак", возглавляемый легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, заплатит мерсисайдскому клубу около 13 миллионов фунтов за Хендерсона.
Решение о переезде в Саудовскую Аравию Хендерсон принял после того, как побеседовал с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом о том, на какую игровую практикую смог бы рассчитывать в новом сезоне.
25.07.2023 22:00
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