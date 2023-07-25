"Вест Хэм" ведет переговоры с МЮ насчет Магуайра и Мактоминея

"Вест Хэм" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет защитника Харри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея.

Ранее в июле Магуайр объявил, что перестал быть капитаном "Юнайтед", и сразу после этого "Вест Хэм" сделал свое предложение по аренде Харри.



Несмотря на последовавший со стороны "Юнайтед" отказ, "Вест Хэм" продолжил переговоры об условиях, на которых "красные дьяволы" будут готовы отпустить 30-летнего англичанина.



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" рассматривает варианты как с арендой Магуайра, так и с постоянным трансфером, однако высокая зарплата Харри выступает помехой.



Также два клуба контактируют насчет Мактоминея. "Вест Хэм" видит в 26-летнем шотландце замену для проданного в "Арсенал" Деклана Райса.



"Юнайтед" рассматривает Магуайра и Мактоминея в качестве игроков топ-уровня и очень важных членов команды, пускай и не стартового состава, и только крупные предложения заставят клуб отпустить обоих.