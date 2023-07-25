Переход Фабиньо в "Аль-Иттихад" под угрозой

Переход полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии находится под угрозой.

Ранее в июле "Ливерпуль" принял предложение "Аль-Иттихада" в 40 миллионов фунтов, из-за чего Фабиньо даже не поехал с "красными" на тренировочный сбор в Германию.



Однако "Аль-Иттихад" до сих пор завершил оформление трансфера Фабиньо, и The Athetic утверждает, что в среду 29-летний бразилец вернется к тренировкам с "Ливерпулем", если к тому времени в переговорах не будет совершен прорыв.



Точная причина задержки не ясна, но она никак не связана с распространившимися слухами о том, что Фабиньо не может взять с собой двух любимых питбулей, ввоз которых в Саудовскую Аравию запрещен.



Все стороны по-прежнему настроены на достижение компромисса, но для этого придется преодолеть ряд препятствий.