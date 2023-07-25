"Саутгемптон" отклонил предложение "Ливерпуля" в 37 млн. фунтов по Лавиа

"Саутгемптон" отклонил предложение "Ливерпуля" в 37 миллионов фунтов о покупке полузащитника Ромео Лавиа.

"Ливерпуль" проявляет наиболее серьезный интерес к Лавиа, учитывая высокую вероятность отъезда в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо.



И вот сейчас, сообщает The Athletic, "Ливерпуль" решился выдвинуть свое стартовое предложение по 19-летнему бельгийцу, однако сумма в 37 млн. фунтов не устроила "Саутгемптон".



"Святые" открыты к продаже Лавиа в это трансферное окно, но хотят за 19-летнего бельгийца, чей контракт истекает только в 2027 году, 50 млн. фунтов.



В минувшем сезоне Лавиа зарекомендовал себя одним из лучших юниоров в Премьер-Лиге, сыграв 34 матча за "Саутгемптон" с учетом всех соревнований.