"Тоттенхэм" принял предложение "Спартака" по Санчесу

"Тоттенхэм" принял предложение московского "Спартака" в 13 миллионов фунтов о покупке защитника Давинсона Санчеса.

Только накануне стало известно, что "Спартак" выдвинул свое предложение по Санчесу и оптимистичен насчет заключения сделки.



Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" ответил согласием на предложение российского клуба, и теперь сам Давинсон должен решить, готов ли он переехать из Лондона в Москву.



Санчес решительно настроен покинуть "Тоттенхэм" ради регулярной игры в футбол, но "Спартак" — не единственный заинтересованный в 27-летнем колумбийце клуб.



Санчес, чей контракт со "шпорами" истекает через 12 месяцев, также находится на радаре у "Галатасарая", "Реал Бетиса" и "Севильи".