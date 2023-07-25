"Тоттенхэм" принял предложение "Спартака" по Санчесу

Давинсон Санчес "Тоттенхэм" принял предложение московского "Спартака" в 13 миллионов фунтов о покупке защитника Давинсона Санчеса.

Только накануне стало известно, что "Спартак" выдвинул свое предложение по Санчесу и оптимистичен насчет заключения сделки.

Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" ответил согласием на предложение российского клуба, и теперь сам Давинсон должен решить, готов ли он переехать из Лондона в Москву.

Санчес решительно настроен покинуть "Тоттенхэм" ради регулярной игры в футбол, но "Спартак" — не единственный заинтересованный в 27-летнем колумбийце клуб.

Санчес, чей контракт со "шпорами" истекает через 12 месяцев, также находится на радаре у "Галатасарая", "Реал Бетиса" и "Севильи".


Метки Санчес, Спартак, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2023 17:00

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