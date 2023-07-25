"Вест Хэм" предложил 25 млн. фунтов за Уорд-Проуза

"Вест Хэм" выдвинул стартовое предложение о покупке капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза в размере 25 миллионов фунтов.

"Вест Хэм" активизировался на трансферном рынке после того, как продал Деклана Райса в "Арсенал" за 105 млн. фунтов, однако предложения "молотобойцев" по полузащитникам Жоау Палинье из "Фулхэма" и Конору Галлахеру из "Челси" были отклонены.



По всей видимости, такая же участь постигнет и предложение "Вест Хэма" по Уорд-Проузу, потому что "Саутгемптон" оценивает своего капитана значительно дороже — в 40 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail, "Вест Хэм" также был готов включить Флинна Даунса в сделку по Уорд-Проузу, однако "святые" не проявили интереса к полузащитнику "молотобойцев".



Всю свою карьеру до сих пор 28-летний Уорд-Проуз провел в "Саутгемптоне", сыграв 409 матчей за родной клуб после своего дебюта в 2011 году.