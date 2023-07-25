"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Лавиа
"Ливерпуль" стал фаворитом в борьбе за полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.
В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге расставания с полузащитниками Джорданом Хендерсоном и Фабиньо, которые согласились отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.
Это обстоятельство заставило "Ливерпуль" ускориться в переговорах по Лавиа, и Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "красные" опережают "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересовались Ромео.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в приглашении Лавиа, а сам 19-летний бельгиец выразил желание присоединиться к мерсисайдской команде.
"Ливерпуль" пока не достиг компромисса с "Саутгемптоном" по стоимости Лавиа, однако два клуба ведут предметные переговоры и, как ожидается, сойдутся примерно на 50 миллионах фунтов.
25.07.2023 15:00
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Перспективный парень, толковая покупка.
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