"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Лавиа

"Ливерпуль" стал фаворитом в борьбе за полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге расставания с полузащитниками Джорданом Хендерсоном и Фабиньо, которые согласились отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.



Это обстоятельство заставило "Ливерпуль" ускориться в переговорах по Лавиа, и Sky Sport Germany утверждает, что в данный момент "красные" опережают "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересовались Ромео.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в приглашении Лавиа, а сам 19-летний бельгиец выразил желание присоединиться к мерсисайдской команде.



"Ливерпуль" пока не достиг компромисса с "Саутгемптоном" по стоимости Лавиа, однако два клуба ведут предметные переговоры и, как ожидается, сойдутся примерно на 50 миллионах фунтов.