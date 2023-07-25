Эланга сменил "Юнайтед" на "Форест"

"Ноттингем Форест" завершил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги стоимостью в 15 миллионов фунтов.

21-летний Эланга заключил с "Форест" контракт до июня 2028 и стал вторым новичком команды Стива Купера в это трансферное окно после вингбека Олы Айны, подписанного свободным агентом.



Эланга находился в системе "Юнайтед" с 12 лет, сыграв 55 матчей за первую команды "красных дьяволов". Энтони имеет опыт выступлений не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов с Лигой Европы.



Также Эланга вызывается в сборную Швеции, за которую он сыграл 12 матчей и забил три гола после своего дебюта в марте 2022.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги Эланга отметился только пятью появлениями в стартовом составе и не забил ни одного гола. Не сумев произвести впечатление на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, Энтони был выставлен на продажу.



"Это идеальный следующий шаг в моей карьере, большой шаг, и я по-настоящему предвкушаю, как буду играть перед фанатами "Форест" на "Сити Граунд". Ко мне существовал интерес отовсюду, но "Ноттингем Форест" ощущается как идеальное место для меня", — сообщил Эланга.