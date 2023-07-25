Тен Хаг сообщил, что МЮ стал ближе к покупке нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб добился прогресса в поисках нападающего.

Подписав Мейсона Маунта и Андре Онана, теперь "Юнайтед" сосредоточен на приглашении нападающего. И Расмус Хейлунд из "Аталанты" считается целью номер один "красных дьяволов".



По словам Тен Хага, "Юнайтед" все ближе к обретению нужного игрока, и Эрик хочет, чтобы это случилось как можно скорее.



"Да, мы добились прогресса. Но вы знаете, как это работает: когда мы получим игрока, то скажем вам об этом напрямую".



"Я лишь могу сказать, что мы делаем все в наших силах, чтобы это случилось. Если бы это зависело от меня, мы бы сделали это как можно скорее. Чем раньше, тем лучше, потому что нам нужно интегрировать его в команду, к нашему стилю игры".



"В идеальной ситуации он уже был бы здесь, но у тебя как у тренера не всегда бывают идеальные ситуации, и приходится подстраиваться", — цитирует Тен Хага Sky Sports.