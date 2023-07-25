Луи Саа призвал МЮ купить Кейна

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа призвал "красных дьяволов" приобрести бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Согласно свежим слухам, владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис собирается продать Кейна этим летом, если Харри откажется от продления своего истекающего через год контракта.



Если это правда, у "Юнайтед" вновь могут появиться шансы заполучить Кейна, и Саа убежден, что капитан сборной Англии был бы чрезвычайно полезен для "дьяволов".



"Мы видели нежелание Пепа Гвардиолы обладать чистым нападающим в своей команде, а теперь у него есть Эрлинг Холанд, и никто не задает вопросов насчет атаки "Манчестер Сити".



"Такова мощь 9-го номера — они могут возвращать к жизни других атакующих игроков. Порой мне кажется, что люди проявляют неуважение к этой позиции, думая, что ей можно пренебречь".



"Настоящий нападающий может владеть мячом до 10 секунд, что позволяет другим игроками поддержать атаку или совершить рывок за спину сопернику. Это те качества, которые смог бы добавить Харри Кейн. Игроки вроде Гарначо, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо извлекут огромную пользу, играя рядом с Кейном", — цитирует Саа Daily Mirror.