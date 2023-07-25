Клопп ожидает, что "Ливерпуль" продолжит покупать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб еще не закончил работу на трансферном рынке.

Этим летом "Ливерпуль" укрепил свой состав с помощью полузащитников Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи. Однако сейчас "красные" находятся на пороге расставания с Джорданом Хендерсоном и Фабиньо, поэтому Клопп продолжает искать усиление.



"Есть еще так много вещей, которые нужно сделать. Трансферное окно открыто. Если бы в данный момент мой день длился 28 часов, это не стало бы проблемой — я бы легко заполнил их!"



"До первого матча в сезоне еще три с половиной недели. До тех пор кое-какие вещи еще должны произойти, в том числе — на трансферном рынке".



"Сейчас это очевидно. И это произойдет. Должны прийти новые игроки. У нас будет хорошая команда", — цитирует Клоппа Daily Mirror.