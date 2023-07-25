Клопп ожидает, что "Ливерпуль" продолжит покупать
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб еще не закончил работу на трансферном рынке.
Этим летом "Ливерпуль" укрепил свой состав с помощью полузащитников Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи. Однако сейчас "красные" находятся на пороге расставания с Джорданом Хендерсоном и Фабиньо, поэтому Клопп продолжает искать усиление.
"Есть еще так много вещей, которые нужно сделать. Трансферное окно открыто. Если бы в данный момент мой день длился 28 часов, это не стало бы проблемой — я бы легко заполнил их!"
"До первого матча в сезоне еще три с половиной недели. До тех пор кое-какие вещи еще должны произойти, в том числе — на трансферном рынке".
"Сейчас это очевидно. И это произойдет. Должны прийти новые игроки. У нас будет хорошая команда", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.07.2023 10:00
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Нищеброды колбасные собрались щатариватся :)) Америкосы ваши бабосы выкачивают себе и им пох. Наши то тратят на клуб и будущее.... Абрамович на яхты себе забирал и то хватало на топов. Прибыль у вмех клубов ахуительная, только кто то карманы набивает!
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Дак давайте подписывайте, хватит торговаться, вон какониры уже 200 лямов залили в состав
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зная ФСГ - ТО закрыто... продажи только, чтобы в 0 выйти, как прошлым летом.
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Чо он худой такой
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