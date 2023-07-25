Клопп ожидает, что "Ливерпуль" продолжит покупать

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб еще не закончил работу на трансферном рынке.

Этим летом "Ливерпуль" укрепил свой состав с помощью полузащитников Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи. Однако сейчас "красные" находятся на пороге расставания с Джорданом Хендерсоном и Фабиньо, поэтому Клопп продолжает искать усиление.

"Есть еще так много вещей, которые нужно сделать. Трансферное окно открыто. Если бы в данный момент мой день длился 28 часов, это не стало бы проблемой — я бы легко заполнил их!"

"До первого матча в сезоне еще три с половиной недели. До тех пор кое-какие вещи еще должны произойти, в том числе — на трансферном рынке".

"Сейчас это очевидно. И это произойдет. Должны прийти новые игроки. У нас будет хорошая команда", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2023 10:00

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  1. chelsiukpro 25.07.2023 11:08 # chelsiukpro
    Нищеброды колбасные собрались щатариватся :)) Америкосы ваши бабосы выкачивают себе и им пох. Наши то тратят на клуб и будущее.... Абрамович на яхты себе забирал и то хватало на топов. Прибыль у вмех клубов ахуительная, только кто то карманы набивает!

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  2. uyga 25.07.2023 10:39 # uyga
    Дак давайте подписывайте, хватит торговаться, вон какониры уже 200 лямов залили в состав

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  3. vals1702 25.07.2023 10:17 # vals1702
    зная ФСГ - ТО закрыто... продажи только, чтобы в 0 выйти, как прошлым летом.

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  4. kagawa 25.07.2023 10:03 # kagawa
    Чо он худой такой

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