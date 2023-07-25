Премьер-Лигу-2 ждут кардинальные изменения

Премьер-Лига объявила о кардинальных изменениях, которые коснутся высшего дивизиона молодежного футбола уже с сезона 2023/24.

До сих пор Премьер-Лига-2 — соревнование молодежных команд U-21 — состояло из Дивизиона Один и Дивизиона Два, включавших в себя 14 и 11 участников, соответственно.



Каждая команда играла с каждой другой из своего дивизиона дома и на выезде, причем команды повышались в классе и вылетали между дивизионами.



С нового сезона Премьер-Лига-2 перейдет на так называемую швейцарскую систему, которая будет использоваться в Лиге Чемпионов с кампании 2024/25.



По новым правилам все 26 команд, представляющих клубы с академиями первой категории, окажутся в одном дивизионе, но будут разделены на пять корзин — в зависимости от своих успехов в трех предыдущих сезонах.



Расписание будет определено с помощью жребия таким образом, что каждая команда сыграет только один матч против другой команды из своей корзины — и еще от трех до пяти с командами из других корзин.



Таким образом, регулярный сезон каждой команды будет содержать до 20 матчей. А лучшие 16 участников затем примут участие в турнире на вылет, причем все противостояния в плей-офф будут одноматчевыми.



Боссы Премьер-Лиги надеются, что это придаст соревновательного духа и поможет развитию молодежи.