Премьер-Лигу-2 ждут кардинальные изменения
Премьер-Лига объявила о кардинальных изменениях, которые коснутся высшего дивизиона молодежного футбола уже с сезона 2023/24.
До сих пор Премьер-Лига-2 — соревнование молодежных команд U-21 — состояло из Дивизиона Один и Дивизиона Два, включавших в себя 14 и 11 участников, соответственно.
Каждая команда играла с каждой другой из своего дивизиона дома и на выезде, причем команды повышались в классе и вылетали между дивизионами.
С нового сезона Премьер-Лига-2 перейдет на так называемую швейцарскую систему, которая будет использоваться в Лиге Чемпионов с кампании 2024/25.
По новым правилам все 26 команд, представляющих клубы с академиями первой категории, окажутся в одном дивизионе, но будут разделены на пять корзин — в зависимости от своих успехов в трех предыдущих сезонах.
Расписание будет определено с помощью жребия таким образом, что каждая команда сыграет только один матч против другой команды из своей корзины — и еще от трех до пяти с командами из других корзин.
Таким образом, регулярный сезон каждой команды будет содержать до 20 матчей. А лучшие 16 участников затем примут участие в турнире на вылет, причем все противостояния в плей-офф будут одноматчевыми.
Боссы Премьер-Лиги надеются, что это придаст соревновательного духа и поможет развитию молодежи.
25.07.2023 09:00
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