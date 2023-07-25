Балоган тренировался отдельно от "Арсенала"

Фоларин Балоган тренировался отдельно от первой команды "Арсенала", что может свидетельствовать о скором трансфере нападающего.

Этим летом "Арсенал" потратил уже около 200 миллионов фунтов на трансферы, подписав Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера. Поэтому в данный момент "канониры" сосредоточены на расставаниях.



Одним из наиболее ценных активов "Арсенала", доступных для трансфера, является 22-летний Балоган, забивший 21 гол за сезон аренды в "Реймсе". "Канониры" установили за Фоларина цену в 50 миллионов фунтов.



Балоган сыграл в предсезонном матче против сборной всех звезд МЛС, но против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу лишь был назван среди запасных, так и не появившись на поле.



А в понедельник Балоган и вовсе ограничился индивидуальной тренировкой под наблюдением персонального тренера в Лос-Анджелесе, сообщает The Athletic.



По всей видимости, игрок сборной США, которым интересуются "Интер", "Милан", "Монако" и "Марсель", все ближе к уходу из "Арсенала".