Балоган тренировался отдельно от "Арсенала"
Фоларин Балоган тренировался отдельно от первой команды "Арсенала", что может свидетельствовать о скором трансфере нападающего.
Этим летом "Арсенал" потратил уже около 200 миллионов фунтов на трансферы, подписав Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера. Поэтому в данный момент "канониры" сосредоточены на расставаниях.
Одним из наиболее ценных активов "Арсенала", доступных для трансфера, является 22-летний Балоган, забивший 21 гол за сезон аренды в "Реймсе". "Канониры" установили за Фоларина цену в 50 миллионов фунтов.
Балоган сыграл в предсезонном матче против сборной всех звезд МЛС, но против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу лишь был назван среди запасных, так и не появившись на поле.
А в понедельник Балоган и вовсе ограничился индивидуальной тренировкой под наблюдением персонального тренера в Лос-Анджелесе, сообщает The Athletic.
По всей видимости, игрок сборной США, которым интересуются "Интер", "Милан", "Монако" и "Марсель", все ближе к уходу из "Арсенала".
25.07.2023 08:00
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