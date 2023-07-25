Предложение "Вест Хэма" в 40 млн. фунтов по Галлахеру отклонено
"Челси" отклонил предложение "Вест Хэма" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Конора Галлахера.
Только накануне появилась информация, что "Челси" собирается продать Галлахера этим летом, а фаворитами в борьбе за Конора являются "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".
Сейчас "Вест Хэм" сделал первый шаг, выдвинув свое предложение по Галлахеру, однако сумма в 40 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов, не устроила "Челси".
"Вест Хэм" рассматривает Галлахера в качестве замены для Деклана Райса, который ранее в июле перешел в "Арсенал" по сделке стоимостью 105 млн. фунтов.
Как сообщает Evening Standard, сам Галлахер открыт к смене клуба этим летом. Конор знает, что "Челси" не будет предлагать ему новый контракт, тогда как от его действующего остается два года.
Отметим, что только в январе "Челси" принял предложение "Эвертона" в 45 млн. фунтов о покупке Галлахера, но сам Конор не пожелал окунаться в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
25.07.2023 06:00
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Я пока вообще не понимаю, кто будет играть в центре полузащиты, может Риса и Холла туда отряжать планируют, но ведь кроме Энцо никого нет. Может Чалобу ещё попробует в опорника.
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Этих лохов можно смело на все 65 разводить
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Ёбу дали? За такие деньги надо продавать!
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