Предложение "Вест Хэма" в 40 млн. фунтов по Галлахеру отклонено

"Челси" отклонил предложение "Вест Хэма" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Конора Галлахера.

Только накануне появилась информация, что "Челси" собирается продать Галлахера этим летом, а фаворитами в борьбе за Конора являются "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".



Сейчас "Вест Хэм" сделал первый шаг, выдвинув свое предложение по Галлахеру, однако сумма в 40 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов, не устроила "Челси".



"Вест Хэм" рассматривает Галлахера в качестве замены для Деклана Райса, который ранее в июле перешел в "Арсенал" по сделке стоимостью 105 млн. фунтов.



Как сообщает Evening Standard, сам Галлахер открыт к смене клуба этим летом. Конор знает, что "Челси" не будет предлагать ему новый контракт, тогда как от его действующего остается два года.



Отметим, что только в январе "Челси" принял предложение "Эвертона" в 45 млн. фунтов о покупке Галлахера, но сам Конор не пожелал окунаться в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.