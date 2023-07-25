"Тоттенхэм" начал переговоры о покупке Коло-Муани

"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани.

Судя по свежим слухам в прессе, "Тоттенхэм" не собирается рисковать потерей Харри Кейна бесплатно через год — если Харри не подпишет новый контракт, то будет продан уже этим летом.



Как сообщает Daily Mirror, "Тоттенхэм" уже ищет замену Кейну, вступив в переговоры с "Айнтрахтом" насчет Коло-Муани, который забил 23 гола в 46 матчах после своего перехода из "Нанта" прошлым летом.



Примечательно, что Коло-Муани также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", который рассматривает 24-летнего француза в качестве альтернативы Расмусу Хейлунду из "Аталанты".



По информации источника, сам Коло-Муани хочет перебраться в Премьер-Лигу, и вариант с "Тоттенхэмом" выглядит для него привлекательно.



Правда, "Айнтрахт" хочет получить за Коло-Муани 69 миллионов фунтов в качестве компенсации. Примерно столько же за Кейна сейчас предлагает "Бавария".