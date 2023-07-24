"Челси" зашел в тупик в переговорах о покупке Кайседо

Переговоры "Челси" о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо зашли в тупик.

Кайседо является целью номер один "Челси" среди полузащитников, и только на прошлой неделе "Брайтон" отклонил предложение "синих" по Мойсесу в 70 миллионов фунтов.



Как сообщает The Guardian, переговоры по Кайседо продвигаются медленно, потому что "Брайтон" установил за свою звезду цену в 100 млн. фунтов, а "Челси" столько платить не собирается.



В процессе переговоров "Челси" было сказано, что шансы на трансфер Кайседо возрастут, если "синие" включат в сделку своего защитника Леви Колуилла, который сезон 2022/23 провел в "Брайтоне" на правах аренды.



Однако "Челси" не собирается терять Колуилла, предложение насчет которого от "Брайтона" в 30 млн. фунтов "синие" отвергли в прошлом месяце.



И хотя сам Кайседо хочет присоединиться к "Челси", в данный момент переговоры находятся в тупике. У сторон нет ощущения, что компромисс будет достигнут в ближайшее время, однако "синие" все равно собираются сделать новое предложение по 21-летнему эквадорцу.