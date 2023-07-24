"Спартак" сделал предложение по Давинсону Санчесу
Московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро (10.4 млн. фунтов) за защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса.
В 2017 году "Тоттенхэм" заплатил "Аяксу" 42 млн. фунтов за Санчеса, однако Давинсон в полной мере не оправдал ожиданий в Северном Лондоне.
В минувшем сезоне Санчес отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги. Вдобавок у Давинсона остается всего один год по контракту.
Уход Санчеса из "Тоттенхэма" этим летом выглядит более чем вероятным, и сейчас у 27-летнего колумбийца появился реальный вариант для смены клуба.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Санчесу предлагают уехать в Россию. "Спартак" ждет ответа "Тоттенхэма" и настроен оптимистично насчет заключения сделки.
24.07.2023 21:00
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куры, как и сассуоло, пошлют эту свинорусню нахуй
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