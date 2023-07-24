Клопп развеял опасения насчет травмы Собослаи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет травмы полузащитника Доминика Собослаи.

Собослаи пропустил предсезонный матч против "Гройтер Фюрт" в понедельник (4:4) в рамках тренировочного сбора "Ливерпуля" в Германии.



Оказывается, у венгерского новичка "красных" возникли проблемы со здоровьем, однако Клопп настроен совершенно спокойно.



"Он слегка подвернул свое колено на тренировке, там ничего серьезного. Каждый настроен суперпозитивно насчет этого, прежде всего он сам".



"Если бы сегодня у нас был матч Премьер-Лиги или вроде того, он смог бы сыграть", — цитирует Клоппа Sky Sports.