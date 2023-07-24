МЮ не будет платить за Хейлунда более 60 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" определил 60 миллионов фунтов как лимит суммы, которую клуб готов заплатить за нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.
Ожидается, что уже на этой неделе "Юнайтед" выдвинет свое стартовое предложение о покупке Хейлунда, причем сам Расмус уже выразил согласие присоединиться к команде Эрика Тен Хага.
Проблема для "Юнайтед" в том, что "Аталанта" оценивает свое юное дарование в 86 млн. фунтов, и это превышает остаток трансферного бюджета "красных дьяволов" на это лето.
Как сообщает The Telegraph, 60 млн. фунтов — это "твердый полоток", выше которого "Юнайтед" не будет двигаться в переговорах с "Аталантой" по стоимости 20-летнего датчанина.
Если "Аталанта" не пойдет на уступки, "Юнайтед" не будет терять время даром, а переключится на альтернативные цели.
24.07.2023 19:00
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