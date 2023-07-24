Умер первый британский футболист стоимостью 1 млн. фунтов

Тревор Фрэнсис В возрасте 69 лет из жизни ушел бывший нападающий сборной Англии Тревор Фрэнсис.

Как сообщает Sky Sports, у Фрэнсиса случился сердечный приступ, когда Тревор находился у себя дома близ Марбельи в понедельник утром.

Фрэнсис известен не только тем, что завоевал два Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест" в 1979 и 1980 годах, причем в первом из этих финалов — против "Мальме" — Тревор забил победный гол.

Фрэнсис также стал первым британским футболистом, стоимость которого была семизначной. Это случилось, когда в 1979 году Тревор перебрался из "Бирмингема" в "Форест" за 1 миллион фунтов.

За сборную Англии Фрэнсис сыграл 52 матча и забил 12 голов.

Также Фрэнсис пробовал себя как тренер, возглавляя КПР, "Шеффилд Уэнсдей", "Бирмингем" и "Кристал Пэлас".


Метки Фрэнсис

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2023 18:00

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  1. chelsea-69 24.07.2023 19:14 # chelsea-69
    Форест - мешки ‘70

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  2. alexomck 24.07.2023 18:59 # alexomck
    После финала 79го начал смотреть футбол, было дело

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  3. sausage 24.07.2023 18:25 # sausage
    Эх. Как сейчас помню, как в 1982-ом он вколачивает чехам после углового.

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  4. bubb 24.07.2023 18:03 # bubb
    R.I.P. Trevor John Francis

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