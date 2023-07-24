Умер первый британский футболист стоимостью 1 млн. фунтов
В возрасте 69 лет из жизни ушел бывший нападающий сборной Англии Тревор Фрэнсис.
Как сообщает Sky Sports, у Фрэнсиса случился сердечный приступ, когда Тревор находился у себя дома близ Марбельи в понедельник утром.
Фрэнсис известен не только тем, что завоевал два Кубка европейских чемпионов с "Ноттингем Форест" в 1979 и 1980 годах, причем в первом из этих финалов — против "Мальме" — Тревор забил победный гол.
Фрэнсис также стал первым британским футболистом, стоимость которого была семизначной. Это случилось, когда в 1979 году Тревор перебрался из "Бирмингема" в "Форест" за 1 миллион фунтов.
За сборную Англии Фрэнсис сыграл 52 матча и забил 12 голов.
Также Фрэнсис пробовал себя как тренер, возглавляя КПР, "Шеффилд Уэнсдей", "Бирмингем" и "Кристал Пэлас".
24.07.2023 18:00
Просмотров: 821
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Форест - мешки ‘70
(ответить)
После финала 79го начал смотреть футбол, было дело
(ответить)
Эх. Как сейчас помню, как в 1982-ом он вколачивает чехам после углового.
(ответить)
R.I.P. Trevor John Francis
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий