Галлахер готов уйти из "Челси"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер готов покинуть лондонский клуб этим летом.

Несмотря на то, что Галлахер отличился в обоих предсезонных матчах "Челси", против "Брайтона" и "Рексема" в рамках турне по США, 23-летний англичанин не входит в планы главного тренера "синих" Маурисио Почеттино.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" уже предлагает Галлахера другим клубам, и в данный момент "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" являются двумя основными претендентами на Конора.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хотел заполучить Галлахера еще прошлым летом, но тогда Томас Тухель заблокировал уход Конора из "Челси".



На сей раз Галлахер еще нужнее Мойесу, учитывая расставание "Вест Хэма" со своим капитаном Декланом Райсом.



"Тоттенхэм" в свою очередь видит в Галлахере замену для Пьер-Эмиля Хейбьерга, который попросился в "Атлетико".