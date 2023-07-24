Мудрик: "Это только 20 процентов от моего потенциала"

Вингер Михаил Мудрик заявил, что болельщики "Челси" пока видели только 20 процентов от его потенциала.

В январе "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов, однако в своих 17 официальных матчах за "синих" Михаил не забил ни одного гола, лишь отдав две результативные передачи.



Зато Мудрик отметился голом в предсезонном матче против "Брайтона", и после победы 4:3 21-летний украинец пообещал, что его лучшие игры за "Челси" еще впереди.



"Я проделал большую работу, чтобы забить этот гол, и я рад этому".



"Это не весь мой потенциал. Это только 20 процентов. У меня хорошее предчувствие, потому что играть у Почеттино, нашего тренера, приятно. Это новая команда, что тоже приятно", — цитирует Мудрика ESPN.