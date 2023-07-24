Новая выездная форма МЮ на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24 "Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2023/24 от своего технического спонсора Adidas.

В своем пресс-релизе "Юнайтед" сообщает, что выездная форма "отмечает легендарное прошлое", но выполнена в "свежем, современном виде".

Отсылкой к прошлому является использование вертикальных полос, которые последний раз были на игровой футболке "Юнайтед" два десятилетия назад.

Основным цветом новой выездной формы является темно-зеленый, характеризуя городской пейзаж. А бордово-красные линии напоминают характерные красные кирпичи и архитектуру Манчестера.

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2023/24


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

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  1. brown-ale 24.07.2023 16:15 # brown-ale
    Около Шоу на фото капельница.

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  2. fanatmy 24.07.2023 15:55 # fanatmy
    Адидас вдохновлялись историей с гринвудом, поэтому теперь вся команда вынуждена будет играть сезон в форме заключенных(

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  3. vyrentz 24.07.2023 15:55 # vyrentz
    МЮ сидящий

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  4. lampard78 24.07.2023 15:41 # lampard78
    Зелёные дьяволы.

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  5. chelsiukpro 24.07.2023 15:29 # chelsiukpro
    Оркам только в акопах сидет!

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  6. hammersmith 24.07.2023 15:19 # hammersmith
    ну и говно, это пиздец

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  7. arsenverim 24.07.2023 15:17 # arsenverim
    Пойдет для мытья полов

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  8. scholes18 24.07.2023 15:15 # scholes18
    с длинными рукавами не очень смотрится, слишком много полосок.

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  9. ooaaaa 24.07.2023 15:14 # ooaaaa
    было б ок/ если б не полоса по центру

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  10. burnley 24.07.2023 15:06 # burnley
    Красивая. Если мы ещё не эта гиганская надпись Тим Вьювер, я бы может закахал её даже.

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