Новая выездная форма МЮ на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2023/24 от своего технического спонсора Adidas.

В своем пресс-релизе "Юнайтед" сообщает, что выездная форма "отмечает легендарное прошлое", но выполнена в "свежем, современном виде".



Отсылкой к прошлому является использование вертикальных полос, которые последний раз были на игровой футболке "Юнайтед" два десятилетия назад.



Основным цветом новой выездной формы является темно-зеленый, характеризуя городской пейзаж. А бордово-красные линии напоминают характерные красные кирпичи и архитектуру Манчестера.























