Новая выездная форма МЮ на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2023/24 от своего технического спонсора Adidas.
В своем пресс-релизе "Юнайтед" сообщает, что выездная форма "отмечает легендарное прошлое", но выполнена в "свежем, современном виде".
Отсылкой к прошлому является использование вертикальных полос, которые последний раз были на игровой футболке "Юнайтед" два десятилетия назад.
Основным цветом новой выездной формы является темно-зеленый, характеризуя городской пейзаж. А бордово-красные линии напоминают характерные красные кирпичи и архитектуру Манчестера.
24.07.2023 15:00
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Последние комментарии:
Около Шоу на фото капельница.
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Адидас вдохновлялись историей с гринвудом, поэтому теперь вся команда вынуждена будет играть сезон в форме заключенных(
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МЮ сидящий
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Зелёные дьяволы.
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Оркам только в акопах сидет!
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ну и говно, это пиздец
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Пойдет для мытья полов
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с длинными рукавами не очень смотрится, слишком много полосок.
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было б ок/ если б не полоса по центру
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Красивая. Если мы ещё не эта гиганская надпись Тим Вьювер, я бы может закахал её даже.
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