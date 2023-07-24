Клубы Премьер-Лиги обратились к ПСЖ насчет Мбаппе

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявили интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

На прошлой неделе ПСЖ отстранил Мбаппе от своего предсезонного турне по Японии и Южной Корее и фактически выставил Килиана на трансфер, отреагировав этим на отказ игрока продлевать свой истекающий через год контракт.



В Париже подозревают, что Мбаппе уже договорился о переходе в "Реал" свободным агентом следующим летом, однако французский гранд не готов мириться с потерей такого игрока безо всякой компенсации.



По информации Sky Sports, за последние дни к ПСЖ насчет покупки Мбаппе обратилось минимум пять клубов, включая ряд представителей Премьер-Лиги. По слухам, одним из них является "Челси".



Однако наибольшую активность пока проявляется саудовский "Аль-Хиляль", который предложил за 24-летнего француза рекордные для мирового футбола 259 миллионов фунтов.



ПСЖ решительно настроен продать Мбаппе этим летом и ожидает, что на этой неделе ситуация с будущим Килиана станет яснее.