МЮ сделает предложение по Хейлунду в ближайшие дни

Расмус Хейлунд В ближайшие дни "Манчестер Юнайтед" сделает предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Уже заполучив Мейсона Маунта и Андре Онана, теперь "Юнайтед" сосредоточен на приглашении нападающего, и Хейлунд является целью номер один "красных дьяволов" среди игроков этой позиции.

Хейлунда сватают к "Юнайтед" уже достаточно давно, и Sky Sports ожидает, что на стартовавшей неделе клуб с "Олд Траффорд" выдвинет предложение о покупке 20-летнего датчанина.

Траты "Юнайтед" ограничены правилами финансового фейр-плей, поэтому для "дьяволов" существует определенный лимит, выше которого они платить за Хейлунда не готовы.

Согласование условий личного характера видится формальностью, потому что Хейлунд хочет присоединиться к команде Эрика Тен Хага.

В то же время "Юнайтед" держит в голове альтернативные варианты, включая Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта".


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2023 13:00

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  1. alter-ego1 24.07.2023 14:33 # alter-ego1
    он за последний сезон всего 10 голов забил, почти как мертвый марсьяль, зачем он нужен?

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  2. quavo 24.07.2023 13:46 # quavo
    Ожидание и главная необходимость топ нап
    Реальность хуйлан
    Маму ебал их

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