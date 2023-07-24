МЮ сделает предложение по Хейлунду в ближайшие дни

В ближайшие дни "Манчестер Юнайтед" сделает предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Уже заполучив Мейсона Маунта и Андре Онана, теперь "Юнайтед" сосредоточен на приглашении нападающего, и Хейлунд является целью номер один "красных дьяволов" среди игроков этой позиции.



Хейлунда сватают к "Юнайтед" уже достаточно давно, и Sky Sports ожидает, что на стартовавшей неделе клуб с "Олд Траффорд" выдвинет предложение о покупке 20-летнего датчанина.



Траты "Юнайтед" ограничены правилами финансового фейр-плей, поэтому для "дьяволов" существует определенный лимит, выше которого они платить за Хейлунда не готовы.



Согласование условий личного характера видится формальностью, потому что Хейлунд хочет присоединиться к команде Эрика Тен Хага.



В то же время "Юнайтед" держит в голове альтернативные варианты, включая Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта".