МЮ сделает предложение по Хейлунду в ближайшие дни
В ближайшие дни "Манчестер Юнайтед" сделает предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.
Уже заполучив Мейсона Маунта и Андре Онана, теперь "Юнайтед" сосредоточен на приглашении нападающего, и Хейлунд является целью номер один "красных дьяволов" среди игроков этой позиции.
Хейлунда сватают к "Юнайтед" уже достаточно давно, и Sky Sports ожидает, что на стартовавшей неделе клуб с "Олд Траффорд" выдвинет предложение о покупке 20-летнего датчанина.
Траты "Юнайтед" ограничены правилами финансового фейр-плей, поэтому для "дьяволов" существует определенный лимит, выше которого они платить за Хейлунда не готовы.
Согласование условий личного характера видится формальностью, потому что Хейлунд хочет присоединиться к команде Эрика Тен Хага.
В то же время "Юнайтед" держит в голове альтернативные варианты, включая Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта".
24.07.2023 13:00
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